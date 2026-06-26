Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улице Кирова в Новосибирске начнут сносить частный сектор в рамках КРТ

Инвестор намерен развивать участок в Октябрьском районе, площадь которого составляет 21 гектар. Город получит за это 283,8 миллиона рублей.

Источник: НДН.ИНФО

Мэрия Новосибирска приняла решение изъять у владельцев земельные участки с расположенными на них домами и постройками в Октябрьском районе. Это связано с реализацией крупного проекта комплексного развития территории в районе улицы Кирова.

По информации из постановления муниципалитета, будут изъяты шесть земельных участков на улице Нижегородской и пять домов, включая нежилое здание — мастерскую. Застройщику, компании «Страна. Кирова», поручено оценить рыночную стоимость изъятого имущества и выплатить компенсации владельцам.

Кроме того, строительный департамент мэрии обязан подать исковые заявления в случае принудительного изъятия земли и построек. Договор о комплексном развитии территории был заключен с дочерней компанией холдинга «Страна Девелопмент». В рамках проекта инвестор планирует освоить участок в Октябрьском районе площадью 21 гектар, заплатив городу 283,8 миллиона рублей.

Проект КРТ предусматривает масштабное строительство жилья, а также возведение школы на 850 мест, детских садов и автодорог. При этом застройщик обязан сохранить объект культурного наследия регионального значения — водонапорную башню комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск».

Татьяна Картавых