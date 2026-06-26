Какой будет ставка по ипотеке в 2027 году, рассказал экономист

Прогноз по ипотечным ставкам: от «очень дорогой» к «умеренно дорогой»
По оценке эксперта, средние ставки по ипотеке могут снизиться до 11−14% годовых. На данный момент существует значительный разрыв между ключевой ставкой (14,25%) и средними рыночными ставками (около 18−19%).
Причины разрыва:
Стоимость фондирования.
Срок займа.
Риски заёмщика.
Требования к капиталу.
Собственная маржа банков.
Снижение ключевой ставки не приведёт к мгновенному удешевлению жилищных займов. Банки будут действовать осторожно, ожидая подтверждения устойчивого цикла смягчения политики регулятора. Ипотека реагирует на изменения с задержкой.
Прогноз поэтапного снижения ставок:
К концу 2026 года: ключевая ставка — 12%, рыночная ипотека — 14−16%.
К концу 2027 года (при благоприятном развитии событий): ключевая ставка — 8−10%, рыночная ипотека — 11−14%.
В первой половине 2027 года ставки будут ближе к 13−15%, а во второй — приблизятся к 11−13%.
Рынок перейдёт не от дорогой ипотеки к дешёвой, а от «очень дорогой» к «умеренно дорогой». Конечные условия для заёмщиков будут зависеть от макроэкономических факторов:
Инфляция.
Курс рубля.
Спрос на недвижимость.
Выгодная позиция в 2027 году:
Покупатели с хорошим первоначальным взносом.
Стабильным доходом.
Качественной кредитной историей.
Семьи, которые смогут воспользоваться льготными программами.
Тем, кто откладывает покупку, экономист посоветовала учитывать риск роста цен на жильё. Оживление спроса может спровоцировать продавцов поднять стоимость квартир, что нивелирует часть выгоды от снижения процентов по кредиту.