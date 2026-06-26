Какой будет ставка по ипотеке в 2027 году, рассказал экономист

Экономист и инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова прогнозирует, что в 2027 году доступность рыночной ипотеки в России улучшится по сравнению с предыдущим годом, однако возврата к эпохе дешёвых кредитов не произойдёт.