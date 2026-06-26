ЕАБР назвали ключевым финансовым партнером стран ЕАЭС

В этом году ЕАБР отмечает 20-летие со дня основания. Участники форума обсудили роль банка в развитии евразийской экономической интеграции, финансировании совместных проектов и повышении конкурентоспособности региона.
ЕАБР подвел итоги 20 лет работы.
За два десятилетия между Евразийским банком развития, государствами Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией сформировался эффективный механизм взаимодействия, направленный на поддержку интеграционных процессов.
Участники Годового собрания отметили, что многолетнее сотрудничество стало одним из факторов углубления экономической интеграции на евразийском пространстве.
Реализованы десятки интеграционных инициатив.
За годы совместной работы была проведена масштабная работа по анализу и оценке инвестиционных проектов интеграционного характера.
Основные направления сотрудничества включают:
оценку перспективных инвестиционных проектов; подготовку предложений по их финансированию; сопровождение реализации инициатив в странах ЕАЭС; развитие экономической интеграции.
На форуме также подчеркнули, что ЕАБР остается одним из ключевых финансовых партнеров государств-участников, содействуя устойчивому экономическому росту, расширению торгово-экономических связей и реализации крупных инвестиционных проектов.
На форуме обсудили развитие Евразии до 2030 года.
Одним из центральных мероприятий стала пленарная сессия «Евразия 2030+: инвестиции, рост и новые возможности».
Ее участники обсудили повышение конкурентоспособности региона, уделив особое внимание структурной трансформации экономики и внедрению новых технологических решений.
Что это дает странам ЕАЭС.
Развитие совместных инвестиционных проектов и укрепление сотрудничества между странами Евразийского экономического союза позволяют создавать новые производственные цепочки, развивать инфраструктуру и привлекать дополнительные инвестиции. Такие проекты способствуют устойчивому экономическому росту государств региона и расширению взаимной торговли.