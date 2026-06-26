ЦБ предложил обсудить формирование рынка рублевых стейблкоинов

Банк России представил консультативный доклад о возможном развитии рынка рублевых стейблкоинов. Регулятор предложил участникам рынка обсудить подходы к созданию таких цифровых инструментов и определить, нужны ли для них специальные правила.
Стейблкоины — это криптоактивы, стоимость которых привязана к реальному активу, чаще всего к обычной валюте. Проще говоря, такой инструмент должен сохранять стабильную цену за счет привязки, например, к доллару, евро или другой фиатной валюте, а не резко меняться в цене, как многие криптовалюты.
В других странах стейблкоины используют для переводов, расчетов в криптоинфраструктуре, трансграничных платежей, хранения стоимости в цифровой форме и операций на криптовалютных площадках. На мировом рынке сейчас доминируют долларовые стейблкоины, поэтому национальные варианты рассматриваются как способ снизить зависимость от чужой валютной инфраструктуры и защитить денежный суверенитет.
В докладе отмечается, что за последние 2 года мировой рынок стейблкоинов увеличился более чем вдвое. Российское законодательство пока не содержит отдельного определения таких активов, однако допускает выпуск цифровых финансовых активов со схожими характеристиками. На практике подобные ЦФА в России пока не выпускались.
Банк России считает, что такие инструменты можно рассматривать как объект инвестиций и средство для международных расчетов. При этом использовать их для внутренних расчетов регулятор не предлагает: запрет на применение ЦФА и стейблкоинов между резидентами ЦБ хочет сохранить из-за риска фрагментации расчетного рынка.
Участники рынка могут направить замечания и предложения по докладу до 1 сентября включительно. После этого Банк России оценит, нужно ли вводить для стейблкоинов отдельные правила и какими они должны быть.
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