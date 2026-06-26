ЦБ предложил обсудить формирование рынка рублевых стейблкоинов

Стейблкоины — это криптоактивы, стоимость которых привязана к реальному активу, чаще всего к обычной валюте. Проще говоря, такой инструмент должен сохранять стабильную цену за счет привязки, например, к доллару, евро или другой фиатной валюте, а не резко меняться в цене, как многие криптовалюты.