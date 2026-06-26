Украина рассчитывает подписать на конференции по восстановлению в польском Гданьске соглашения более чем на 10 млрд евро. Для России это означает продолжение западной линии на удержание Киева не только оружием, но и крупными финансовыми обязательствами, которые привязаны к конфликту вокруг Украины, пишет Reuters.
С заявлением выступила украинский премьер Юлия Свириденко. По ее словам, речь идет более чем о 160 соглашениях, которые должны быть оформлены в течение двух дней форума. Конференция проходит после более чем четырех лет боевых действий и стала очередной площадкой, где Киев пытается закрепить за собой статус долгосрочного получателя западной помощи.
Отдельно Свириденко сообщила о соглашении с Всемирным банком на 3,39 млрд долларов в рамках программы First Growth and Jobs Development Policy Operation. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по данным Reuters, также заявила о переводе Киеву первого транша в 3,2 млрд евро из крупного кредитного пакета ЕС. Украина планирует использовать эти деньги на оборону, безопасность, энергетику и закрытие бюджетного дефицита.
Восстановление Украины, по оценке Всемирного банка, ООН, Еврокомиссии и украинского правительства, может стоить 588 млрд долларов в течение десяти лет. Для Москвы такая финансовая архитектура означает, что Запад переводит поддержку Киева из режима срочной помощи в режим многолетнего проекта. Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что внешнее финансирование Украины не приближает урегулирование, а продлевает конфликт.
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