Киев собрался подписать сделки на €10 миллиардов на конференции в Гданьске

С заявлением выступила украинский премьер Юлия Свириденко. По ее словам, речь идет более чем о 160 соглашениях, которые должны быть оформлены в течение двух дней форума. Конференция проходит после более чем четырех лет боевых действий и стала очередной площадкой, где Киев пытается закрепить за собой статус долгосрочного получателя западной помощи.