5 главных вопросов про ремонт моста через Берсувань.

Как показал опыт первых недель, заторы перед местом ремонта возникают, но больших пробок нет — транспорт потихоньку, но едет. Однако если вдруг вам надо срочно или пробка по каким-то причинам все-таки возникнет, то участок можно объехать, но это крюк лишние семь километров. Маршрут такой: с Р-240 сворачивайте в Зубово и по улице Объездной поезжайте в сторону Таптыково до Нижегородки, на перекрестке сверните налево до Березовки и через Аэропорт сможете снова вернуться на трассу. В сторону города алгоритм точно такой же. Дорога идет вдоль аэропорта, в платную зону заезжать не нужно.