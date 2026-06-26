5 главных вопросов про ремонт моста через Берсувань.
Рассказываем самое главное, что нужно знать о больших ремонтных работах на выезде из города.
1. Что происходит.
Под Уфой вблизи села Чесноковка идет ремонт моста через реку Берсувань. Это маленький мост, длиной всего 47,5 метра, но ежедневно по нему проезжает более 105 тысяч машин. В часы пик, особенно в пятницу, когда полгорода едут на дачи, и в воскресенье, когда все едут домой, движение там может быть затруднено.
2. Как организовано движение.
Чтобы минимизировать заторы, мостостроители и дорожники организовали реверсивное движение.
С полуночи до 6 утра открыты по две полосы в обоих направлениях.
С 6 утра до 12.58 три полосы будут «работать» на въезд в Уфу.
С 12.58 до 13.02 проехать можно будет по крайним правым полосам.
С 13.02 до 00.00 три полосы будут доступны для выезда из города.
При необходимости график работы корректируют.
3. Как можно объехать пробку?
Как показал опыт первых недель, заторы перед местом ремонта возникают, но больших пробок нет — транспорт потихоньку, но едет. Однако если вдруг вам надо срочно или пробка по каким-то причинам все-таки возникнет, то участок можно объехать, но это крюк лишние семь километров. Маршрут такой: с Р-240 сворачивайте в Зубово и по улице Объездной поезжайте в сторону Таптыково до Нижегородки, на перекрестке сверните налево до Березовки и через Аэропорт сможете снова вернуться на трассу. В сторону города алгоритм точно такой же. Дорога идет вдоль аэропорта, в платную зону заезжать не нужно.
В любом случае, если вы торопитесь на самолет в час пик, выезжайте в аэропорт заранее.
4. Для чего вообще нужен этот ремонт?
На мосту идет не аварийный ремонт, а «планово-предупредительные работы». Это означает, что состояние моста не критическое, но плохое. Лучше сейчас все достаточно оперативно и безболезненно исправить, чем потом чинить капитально и закрывать трассу на долгий срок.
5. Когда все закончится?
Сейчас работы идут на половине моста на стороне выезда из города, они продлятся до 8 июля. После этого рабочие будут ремонтировать половинку, которая на въезд в город. Этот этап по плану пройдет до 13 августа. После этого ремонт продолжат уже под мостом и движение перекрывать не будут. Чтобы уложиться в сроки, работы идут круглосуточно.
Текст: Станислав Шахов.
Дизайн, инфографика: Валерия Любина.
Фото: Сергей Словохотов/Горобзор.