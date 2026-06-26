Паслер провел встречу по строительству ЖК в Пионерском, где просел грунт

Напомним, в прошлом году «Атомстройкомплекс» приступил к строительству очереди рядом с уже заселенной многоэтажкой, из-за стройки было зафиксировано движение грунта, сопровождающееся «смещением земляных масс» — на поверхности образовались трещины, что вызвало беспокойство людей. Стройку пришлось остановить, на место выезжал губернатор.