«Сибирский бетон» снизил производство на 46% в первой трети 2026 года

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Предприятия «Сибирского бетона» (АО «ХК “Сибирский цемент”) произвели в январе-апреле 2026 года на 46% меньше бетонов и растворов, чем за аналогичный период предыдущего года. Производство составило 41,4 тыс. кубических метров смесей, сообщила пресс-служба компании.