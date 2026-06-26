«Сибирский бетон» снизил производство на 46% в первой трети 2026 года

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Предприятия «Сибирского бетона» (АО «ХК “Сибирский цемент”) произвели в январе-апреле 2026 года на 46% меньше бетонов и растворов, чем за аналогичный период предыдущего года. Производство составило 41,4 тыс. кубических метров смесей, сообщила пресс-служба компании.
«В январе-апреле текущего года произведено 41,4 тыс. кубических метров смесей, что на 46% меньше аналогичного показателя 2025-го. Надеемся, летние месяцы сгладят негативные тенденции на рынке, и потребление бетонов вырастет», — сказал управляющий директор «Сибирского бетона» Александр Мезенцев, его цитирует пресс-служба предприятия.
Причиной снижения спроса на продукцию стало замедление темпа строительных работ, уточнил Мезенцев.
В пресс-службе также сообщили, что предприятие завершило подготовку к строительному сезону. Так, в подразделениях компании сформированы запасы сырья, проведены плановые ремонты, техобслуживание, обновление оборудования.
«Сибирский бетон» объединяет 11 заводов по производству товарного бетона и растворов, расположенных в Красноярском крае, Новосибирской и Кемеровской областях. Проектная мощность подразделений составляет 3,4 млн кубических метров продукции в год. Предприятие является одним из крупнейших поставщиков бетона в Сибирском федеральном округе.