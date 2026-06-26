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Новый жилищный комплекс в Донецке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Донецке сейчас возводят уже два комфортабельных жилищных комплекса, один из них — «Триумф» — сдадут в эксплуатацию в этом году.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Донецке сейчас возводят уже два комфортабельных жилищных комплекса, один из них — «Триумф» — сдадут в эксплуатацию в этом году.

«У нас заключены инвестиционные предложения с этим же застройщиком на реализацию масштабных инвестпроектов на этой же территории», — рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР Максим Жуковский. Там к 2029 году возведут еще несколько высоток. Помимо этого, застройщики оформляют разрешительную документацию на строительство еще двух жилкомплексов.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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