Новый жилищный комплекс в Донецке

«У нас заключены инвестиционные предложения с этим же застройщиком на реализацию масштабных инвестпроектов на этой же территории», — рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР Максим Жуковский. Там к 2029 году возведут еще несколько высоток. Помимо этого, застройщики оформляют разрешительную документацию на строительство еще двух жилкомплексов.