Новый жилищный комплекс в Донецке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Донецке сейчас возводят уже два комфортабельных жилищных комплекса, один из них — «Триумф» — сдадут в эксплуатацию в этом году.
«У нас заключены инвестиционные предложения с этим же застройщиком на реализацию масштабных инвестпроектов на этой же территории», — рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР Максим Жуковский. Там к 2029 году возведут еще несколько высоток. Помимо этого, застройщики оформляют разрешительную документацию на строительство еще двух жилкомплексов.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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