Что известно о топливной ситуации в Иркутской области к настоящему часу

IrkutskMedia, 26 июня. В середине июня в Иркутской области, как и во многих регионах России, сложилась непростая ситуация на топливном рынке. Ранее перебои с обеспечением бензином, в том числе ввод ограничений на его продажу, наблюдались в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти и Республике Крым. Власти продолжают искать пути и средства сложившейся ситуации.
Корр. агентства обозначил важные события, которые касаются ситуации на топливном рынке в Приангарье, прошедшие за рабочую неделю с 22 по 26 июня. Вот что известно на момент публикации.
- 22 июня глава Приангарья Игорь Кобзев подтвердил введение ограничений по продаже бензина и дизеля на некоторых заправках в городе.
- Власти также обратились к жителям с просьбой отнестись с пониманием к ограничениям на отпуск топлива. Зампред правительства региона Александр Анчугин призвал иркутян планировать дальние поездки и не создавать дополнительный ажиотаж вокруг бензина.
- Чиновник отметил, что первоочередная задача — это обеспечение горючим техники, необходимой для жизнеобеспечения, общественного транспорта и сельхозтехники. Поставщикам предписали определить отдельные часы на АЗС для заправки спецтранспорта.
- Для снижения рисков при организации северного завоза федеральный центр установил дополнительный контроль за ситуацией. Кроме того, в Приангарье продолжается работа по обеспечению необходимым количеством топлива аэропортов. Урегулированы вопросы по обеспечению Международного аэропорта Иркутска.
- Накануне, 25 июня, Игорь Кобзев оперативно вылетел в Москву для того, чтобы встретиться с зампредом правительства РФ Александром Новаком и обсудить меры по предотвращению дефицита топлива в регионе. Отметим, что буквально за три дня цены на горючее подскочили. Подорожание на некоторые виды топлива достигло 18 рублей. Дороже стали стоить дизель и все марки бензина.
- По состоянию на утро 26 июня стоимость топлива на АЗС в Иркутске не изменились по сравнению с установленной накануне.
Так, дизельное топливо на станциях «БРК» отпускается за 91,5 рубля, у «КрайсНефти» — 94,5 рубля, у «Омни» — 93,5 рубля. На заправках «Роснефти» дизель отпускается за 84,9 рубля, у «Газпромнефти» — за 95 рублей.
Литр АИ-92 на заправках «БРК» стоит 73,5 рубля, у «КрайсНефти» — 74,8 рубля. На АЗС «Омни» цена за литр АИ-95 равна 75,7 рубля, у «Роснефти» — 64,5 рубля за литр, у «Газпромнефти» — 75,8 рубля.
АИ-95 у «БРК» стоит 77,3 рубля, на АЗС «КрайсНефти» — 78,4 рубля, у «Омни» — 79,8 рубля. На станциях «Газпромнефти» этот бензин продаётся за 79,4 рубля. На станциях «Роснефти» АИ-95 отпускается 70,7 рубля.
АИ-98 на заправках «КрайсНефти» стоит 118 рублей за литр. У «Газпромнефти» это горючее продаётся за 119 рублей за литр. АИ-100 на заправках «БРК» отпускается за 115 рублей. На станциях «Омни» это топливо стоит 116 рублей. На «Роснефти» равна 94,05 рублей.
- Отметим, что цены указаны в соответствии с данными официальных сайтов компаний-поставщиков горючего. В мобильных приложениях некоторых сетей АЗС стоимость топлива незначительно отличается.
- Несмотря на призывы властей не поддаваться панике, жители Иркутска продолжают и день и ночь стоять в многокилометровых очередях на заправочных станциях для того чтобы заправиться. Для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта, в Иркутске огораживают остановочные пункты, которые оказались заблокированы из-за скопления автомобилей у АЗС. Меры принимаются мэрией города совместно со служащими Госавтоинспекции.
- Сегодня автомобилистка Ксения Ш. из Иркутска поделилась кадрами многокилометровой пробки, растянувшейся сегодня утром по Култукскому тракту. Массивный затор на въезде в город начинается в районе Смоленского кладбища и продолжается до АЗС «Роснефти» на улице Сергеева. Водители вынуждены стоять в пробке протяженностью 3 км, чтобы просто попасть в областной центр.
- Не лучше обстановка и на улице Маяковского — там очередь на заправку также растянулась на целую полосу, серьезно осложнив движение. Перед въездом, в свою очередь, выставили конусы, из-за чего автомобилистам оставалось лишь ждать, пока их уберут и проезд снова откроют.
- На фоне повышения цен на топливо и пробок из-за очередей на заправочных станциях, выросла стоимость такси. Доехать до центра города жителям некоторых районов агрегаторы предлагали в 2−3 раза дороже, чем обычно.