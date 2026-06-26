Что известно о топливной ситуации в Иркутской области к настоящему часу

IrkutskMedia, 26 июня. В середине июня в Иркутской области, как и во многих регионах России, сложилась непростая ситуация на топливном рынке. Ранее перебои с обеспечением бензином, в том числе ввод ограничений на его продажу, наблюдались в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти и Республике Крым. Власти продолжают искать пути и средства сложившейся ситуации.