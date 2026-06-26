Спутники и ИИ: Казахстан модернизирует управление водными ресурсами

«Отдельное внимание Министерство уделяет внедрению искусственного интеллекта и современных аналитических инструментов. Одним из перспективных направлений является применение искусственного интеллекта в космическом мониторинге водных объектов, в том числе водохранилищ и трансграничных водных ресурсов. Использование спутниковых данных и алгоритмов искусственного интеллекта позволяет автоматически отслеживать изменения площади водной поверхности, динамику водохранилищ, состояние водосборных территорий и другие важные параметры. Для Казахстана это особенно важно, поскольку значительная часть водных ресурсов имеет трансграничный характер. Космический мониторинг позволяет получать независимые и объективные данные, которые могут использоваться для планирования, анализа и переговорных процессов», — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.