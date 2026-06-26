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Спутники и ИИ: Казахстан модернизирует управление водными ресурсами

Министерство водных ресурсов и ирригации продолжает цифровизацию водохозяйственной отрасли. О новых проектах рассказал вице-министр Аслан Абдраимов на площадке Службы центральных коммуникаций, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

В стране создают единую информационную систему водных ресурсов, автоматизируют ирригационные каналы и внедряют искусственный интеллект для мониторинга водоемов и прогнозирования паводков.

Создается единая цифровая система водных ресурсов.

Министерство разработало Национальную информационную систему водных ресурсов, которая объединит сведения о водных объектах, водохозяйственной инфраструктуре, водопользователях, подземных водах и других элементах отрасли.

Система позволит:

вести водный баланс; анализировать водопотребление; контролировать состояние водохранилищ; работать с данными по трансграничным водным объектам; использовать космический мониторинг.

Сейчас система находится на завершающем этапе подготовки к промышленной эксплуатации.

«Казводхоз» переводит услуги в цифровой формат.

В рамках РГП «Казводхоз» уже оцифрованы основные процессы взаимодействия с фермерами.

Теперь в электронном формате постепенно переводятся:

подача заявок; заключение договоров; выставление счетов; оформление актов; контроль платежей.

Кроме того, внедряется система раннего прогнозирования водопотребления и начинается цифровизация договорной работы с крупными промышленными и коммунальными потребителями воды.

Паводки будут прогнозировать с помощью современных технологий.

Совместно с Программой развития ООН Министерство адаптирует немецкий программный комплекс TALSIM-NG к природно-климатическим условиям Казахстана.

Система позволяет моделировать:

накопление и таяние снега; формирование речного стока; приток воды в водохранилища; возможные паводковые ситуации; сценарии маловодья.

Сегодня модели уже охватывают восемь крупнейших речных бассейнов страны.

Кроме того, TALSIM-NG интегрируют с системой Tasqyn, разработанной Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития. Это позволит оперативнее обмениваться данными и принимать решения в период паводков.

До конца года автоматизируют сотни ирригационных каналов.

В 2026 году планируется автоматизировать 283 ирригационных канала.

Работы уже ведутся:

на 86 каналах в Жамбылской области; на 2 каналах в Кызылординской области; еще на 195 каналах в Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях.

По данным Министерства, автоматизация позволит сократить потери воды, повысить прозрачность ее распределения и улучшить контроль за водоподачей.

Как искусственный интеллект поможет управлять водой.

Особое внимание Министерство уделяет внедрению искусственного интеллекта в систему космического мониторинга водных объектов.

«Отдельное внимание Министерство уделяет внедрению искусственного интеллекта и современных аналитических инструментов. Одним из перспективных направлений является применение искусственного интеллекта в космическом мониторинге водных объектов, в том числе водохранилищ и трансграничных водных ресурсов. Использование спутниковых данных и алгоритмов искусственного интеллекта позволяет автоматически отслеживать изменения площади водной поверхности, динамику водохранилищ, состояние водосборных территорий и другие важные параметры. Для Казахстана это особенно важно, поскольку значительная часть водных ресурсов имеет трансграничный характер. Космический мониторинг позволяет получать независимые и объективные данные, которые могут использоваться для планирования, анализа и переговорных процессов», — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.

Главный вывод.

Цифровизация водной отрасли должна сделать управление водными ресурсами более точным и прозрачным. Использование искусственного интеллекта, спутникового мониторинга и автоматизированных систем позволит эффективнее распределять воду, прогнозировать паводки, снижать потери и принимать более обоснованные решения в условиях растущего дефицита водных ресурсов.

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