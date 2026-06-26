Московский бизнес заявил о потребности в рабочих площадях и лабораториях

Технопарк является доминирующим форматом московской технологической инфраструктуры — всего в столице они занимают более 3 млн кв. м, однако свободных площадей в них на данный момент лишь около 2%. Совокупный спрос опрошенных компаний на площади в Москве составляет 293 тыс. кв. м. Основной спрос приходится на производственные площади (63%, 184 тыс. кв. м). Кроме них, столичные арендаторы нуждаются в лабораториях (7%, 20 тыс. кв. м), складских (13%, 39 тыс. кв. м) и офисных (12%, 35 тыс. кв. м) помещениях, а также в специализированных площадях под специфический запрос (например, для размещения серверной).