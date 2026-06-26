Московский бизнес заявил о потребности в рабочих площадях и лабораториях

Столичные арендаторы объектов высокотехнологичной инфраструктуры больше всего нуждаются в производственных площадях и лабораториях. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитическим центром Московского инновационного кластера (есть у РБК), которое было представлено на форуме «Движение» в Сочи.
По данным исследования, 68% столичных технологических компаний заинтересованы в расширении арендуемых площадей. Речь идет о 57% действующих и 85% потенциальных арендаторов. Это соответствует общероссийской тенденции: в целом по стране к этому стремятся 61% респондентов, в том числе 52% действующих и 71% потенциальных арендаторов.
В ходе исследования были опрошены более 1 тыс. технологических компаний из 66 регионов России.
Основным спросом у российских компаний пользуются производственные помещения (потребность в них высказал 41% респондентов), офисы (31%), лаборатории (22%) и склады (20%).
В России действует четыре вида объектов физической инфраструктуры развития технологий (всего 507 единиц) — инновационные научно-технологические центры, индустриальные парки, технопарки и особые экономические зоны. Острее всего потребность в новых площадях ощущают резиденты ИНТЦ (39%) и технопарков (37%). Среди арендаторов индустриальных парков и ОЭЗ об этой проблеме рассказали 27%. При этом о потребности в новых лабораториях заявляют в основном резиденты ИНТЦ (20%), ориентированные на проведение различных исследований.
Кроме площадей резидентов также интересует доступ к различным сервисам и услугам. Однако наиболее значимым фактором является экономическая целесообразность — 39% опрошенных отметили важность при выборе объекта для размещения предоставление налоговых льгот и мер поддержки. Также 31% респондентов интересует транспортная доступность объекта, 22% — кооперация с другими резидентами, 20% — соответствие площадки техническим требованиям.
На территории Москвы работают ИНТЦ «Воробьевы горы», два индустриальных парка («Руднево» и «Бутово»), одна ОЭЗ (Технополис «Москва») и 53 технопарка.
Технопарк является доминирующим форматом московской технологической инфраструктуры — всего в столице они занимают более 3 млн кв. м, однако свободных площадей в них на данный момент лишь около 2%. Совокупный спрос опрошенных компаний на площади в Москве составляет 293 тыс. кв. м. Основной спрос приходится на производственные площади (63%, 184 тыс. кв. м). Кроме них, столичные арендаторы нуждаются в лабораториях (7%, 20 тыс. кв. м), складских (13%, 39 тыс. кв. м) и офисных (12%, 35 тыс. кв. м) помещениях, а также в специализированных площадях под специфический запрос (например, для размещения серверной).
Технологический сектор в Москве быстро растет (с 2020 по 2025 год выручка отрасли выросла в 1,7 раза — с 10 трлн до 17 трлн руб., среднегодовой темп +11,2%), что задает потенциал для дальнейшего роста спроса на арендуемые площади.
«Растущий технологический сектор формирует для девелоперов новый спрос — и выигрывает тот, кто точно читает запрос бизнеса: какие требования критичны для производства, какие сервисы и услуги ускоряют рост арендатора — и все это в рамках экономики проекта. Город поддерживает это направление льготами девелоперам, а грамотно собранный продукт арендатору трудно заменить, поэтому технологическая инфраструктура становится сегментом с устойчивым спросом вдолгую», — отметила заместитель генерального директора Московского инновационного кластера Анастасия Новожилова.
Для резидентов объектов столичной технологической инфраструктуры действует льготный налоговый режим. В частности, резиденты ИНТЦ «Воробьевы горы» и ИЦ «Сколково» на десять лет освобождаются от налога на прибыль и на имущество, тарифы страховых взносов составляют 15% на десять лет с выплат свыше 1,5 МРОТ. Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» выплачивают налог на прибыль в федеральный бюджет в объеме 2%, в региональный бюджет — 0% до 2028 года, 5% до 2032-го, 12,5% с 2033-го.
Ввод технопарков активно стимулируется московскими властями. В частности, управляющая компания такого объекта получает нулевую ставку налога на имущество и земельный налог в размере 0,7% от исчисленной суммы налога, а арендная плата за городскую землю снижается до 0,01% от кадастровой стоимости. Она также выплачивает пониженный налог на прибыль через инвестиционный вычет.
Девелоперам, создающим рабочие места на территории Москвы, предоставляется льгота по плате за смену вида разрешенного использования участка (до 134 тыс. руб. за квадратный метр построенного объекта). Помимо этого действуют субсидии на проценты по кредитам, направленным на создание таких объектов (до 300 млн руб. в год с компенсацией ставки в размере ключевой).
В декабре 2025 года директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов заявил, что направление строительства технопарков и индустриальных парков становится все более перспективным на рынке девелопмента. В свою очередь, управляющий партнер «Upside Девелопмент» Алексей Перлин в марте текущего года сообщил, что на сегодняшний день запрос высокотехнологичных компаний смещается от классических офисных форматов в сторону специализированной инфраструктуры — лабораторий, производственных помещений и пространств для опытного и мелкосерийного производства.
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