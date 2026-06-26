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Руины знаменитого «дома с куполом» в Братске власти города выставили на аукцион по начальной цене в 1,5 миллиона рублей

В Братске на электронный аукцион выставили остатки знаменитого «дома с куполом». Объект незавершенного строительства (так он именуется в документации) находится в муниципальной собственности, администрация Братска намерена выручить за него не менее 1,5 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена в ГИС «Торги», передает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Согласно карточке аукциона, на торги выставили объект общей площадью более 874 квадратных метров по адресу: улица Спасская, 35. При этом одновременно с руинами здания покупатель должен будет приобрести у муниципалитета земельный участок площадью более 2 тысяч «квадратов», на котором они находятся. Его стоимость примерно 309 тысяч рублей.

Проведение торгов запланировано на 10 августа.

Объект по улице Спасской в 27-м микрорайоне Братска (на «Галачке») начали возводить в 90-х годах прошлого века. Одной из архитектурных особенностей строения был большой стеклянный купол, который было видно с приличного расстояния. Отсюда и пошло народное название объекта — «Дом с куполом». Впрочем, объект возводился не как жилье. Судя по записям из кадастровой карты, земельный участок под ним был выдан для размещения объектов общественного питания (ресторана). В 90-е годы стройка была заморожена. Впоследствии объект оказался бесхозным, купол обвалился. Сейчас то, что осталось от недостроя, находится в муниципальной собственности.