Руины знаменитого «дома с куполом» в Братске власти города выставили на аукцион по начальной цене в 1,5 миллиона рублей

Объект по улице Спасской в 27-м микрорайоне Братска (на «Галачке») начали возводить в 90-х годах прошлого века. Одной из архитектурных особенностей строения был большой стеклянный купол, который было видно с приличного расстояния. Отсюда и пошло народное название объекта — «Дом с куполом». Впрочем, объект возводился не как жилье. Судя по записям из кадастровой карты, земельный участок под ним был выдан для размещения объектов общественного питания (ресторана). В 90-е годы стройка была заморожена. Впоследствии объект оказался бесхозным, купол обвалился. Сейчас то, что осталось от недостроя, находится в муниципальной собственности.