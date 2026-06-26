Число участников программы долгосрочных сбережений превысило 12 млн человек

Как отметил генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов, доверие к ПДС растёт: средний размер взноса в фонде сейчас составляет 86,7 тыс. рублей — за год показатель увеличился на 20%. Фонд также фиксирует рост числа клиентов, получающих господдержку по ПДС: во втором полугодии 2026 года софинансирование получат около 1 млн участников программы — это на 60% больше, чем годом ранее. Объём господдержки для них составит 27 млрд рублей, что на 73,5% выше уровня прошлого года.