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Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 26 июня перед выходными

Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и курс евро и понизил курс российского рубля на 26 июня, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк изменил курсы валют на 26 июня, пятницу. Так, перед выходными заметно выросли курс доллара и курс евро, а курс российского рубля, наоборот, несколько понизился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на пятницу, 26 июня, Национальный банк определил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8228 белорусского рубля, 1 евро — 3,2072 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7700 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, действовавшими в четверг, 25 июня, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля стал легче в валютной корзине в пятницу, 26 июня. Сильнее в сторону уменьшения курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0073 белрубля, курс евро увеличился на 0,0125 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0043 белрубля.

Тем временем в Беларуси построят новый завод, чтобы в три раза увеличить доходность существующего.

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