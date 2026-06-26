ОКБ: россияне в мае оформили максимальное за два года число розничных кредитов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россияне в мае оформили 4,02 млн розничных кредитов, что является максимальным числом за последние два года. При этом месяцем ранее было оформлено 3,83 млн таких кредитов, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Таким образом, рост оформленных в мае розничных кредитов в сравнении с апрелем составил 5%. В годовом выражении увеличение составило 42%: в мае 2025 года было выдано 2,83 млн кредитов.
Несмотря на рост числа оформленных кредитов, общий объем розничного кредитования в мае несколько сократился — на 1%, до 1,12 трлн рублей против 1,13 трлн рублей в апреле. Однако в годовом выражении прирост объема кредитования достиг 43%: в мае 2025 года банки выдали кредитов на 787,15 млрд рублей.
В общем объеме выданных займов лидером остались кредиты наличными: их доля в мае выросла до 39,9% против 36,9% в апреле. На втором месте — ипотека: ее доля сократилась за месяц с 33,0% до 29,3%. Автокредиты оказались на третьем месте: их доля выросла до 15,4% с 14,4%. Сегмент кредитных карт в свою очередь показал снижение — с 14,5% до 14,1%. Наименьший сегмент, POS-кредиты, остался без изменений с долей в 1,2%. При этом в пятерку регионов-лидеров по объемам выдач во всех сегментах кредитования в мае вошли: Москва — 280,63 тыс. кредитов на 123,24 млрд рублей; Московская область — 240,68 тыс. кредитов на 89,33 млрд рублей; Санкт-Петербург — 144,01 тыс. кредитов на 58,14 млрд рублей; Краснодарский край (174,51 тыс. кредитов на 41,50 млрд рублей); Свердловская область (133,40 тыс. кредитов на 35,74 млрд рублей).
В целом за январь — май 2026 года россияне оформили 17,62 млн розничных кредитов на общую сумму 5,07 трлн рублей. Среднемесячный объем выдач составил 1,01 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество выдач выросло на 27%, а объем — на 44%: с января по май 2025 года было выдано 13,90 млн кредитов на 3,51 трлн рублей, в среднем за месяц — на 702,22 млрд рублей.
«После нестабильного начала года весной рынок вышел на плато: уже третий месяц подряд объемы и количество сделок показывают минимальную динамику. Это позволяет говорить о формировании нового базового уровня, который станет точкой отсчета для дальнейшего роста в текущих экономических и регуляторных условиях, — комментирует генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро Михаил Алексин. — Несмотря на ожидаемые сезонные и календарные колебания, весомых оснований для значительного роста пока нет. Психологический импульс от снижения ключевой ставки также вряд ли приведет к взрывному росту рынка. Во-первых, сдерживающее влияние окажет незначительное, но все же ужесточение регуляторных ограничений с 1 июля. Во-вторых, может сыграть роль выжидательная позиция части заемщиков, которые отложат получение кредита в расчете на еще большее снижение ставки в дальнейшем».