ОКБ: россияне в мае оформили максимальное за два года число розничных кредитов

В общем объеме выданных займов лидером остались кредиты наличными: их доля в мае выросла до 39,9% против 36,9% в апреле. На втором месте — ипотека: ее доля сократилась за месяц с 33,0% до 29,3%. Автокредиты оказались на третьем месте: их доля выросла до 15,4% с 14,4%. Сегмент кредитных карт в свою очередь показал снижение — с 14,5% до 14,1%. Наименьший сегмент, POS-кредиты, остался без изменений с долей в 1,2%. При этом в пятерку регионов-лидеров по объемам выдач во всех сегментах кредитования в мае вошли: Москва — 280,63 тыс. кредитов на 123,24 млрд рублей; Московская область — 240,68 тыс. кредитов на 89,33 млрд рублей; Санкт-Петербург — 144,01 тыс. кредитов на 58,14 млрд рублей; Краснодарский край (174,51 тыс. кредитов на 41,50 млрд рублей); Свердловская область (133,40 тыс. кредитов на 35,74 млрд рублей).