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Достигнута договоренность об организации тестовой эксплуатации белорусских троллейбусов на маршрутах Ростова

В рамках рабочей поездки в Минск глава города Александр Скрябин провел встречу с руководством ОАО «Управляющая компания холдинга “Белкоммунмаш”, которое специализируется на выпуске электротранспорта.

Источник: НИА Ростов

В рамках рабочей поездки в Минск глава города Александр Скрябин провел встречу с руководством ОАО «Управляющая компания холдинга “Белкоммунмаш”, которое специализируется на выпуске электротранспорта.

Как отметил глава Александр Скрябин, в соответствии с Транспортной стратегией города, потребность в обновлении подвижного состава электротранспорта в нашем городе до 2030 года составляет 30 электробусов и 31 троллейбус. Троллейбусы «Белкоммунмаша» успешно эксплуатируются в Санкт-Петербурге и Тольятти.

В рамках встречи была достигнута договоренность об организации тестовой эксплуатации трех троллейбусов «ОЛЬГЕРД» на маршрутах Ростова, чтобы получить комплексную оценку их эксплуатационных характеристик.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.