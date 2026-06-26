Достигнута договоренность об организации тестовой эксплуатации белорусских троллейбусов на маршрутах Ростова

Как отметил глава Александр Скрябин, в соответствии с Транспортной стратегией города, потребность в обновлении подвижного состава электротранспорта в нашем городе до 2030 года составляет 30 электробусов и 31 троллейбус. Троллейбусы «Белкоммунмаша» успешно эксплуатируются в Санкт-Петербурге и Тольятти.