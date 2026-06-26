Медицинское образование будущего: на базе Норильского медтехникума откроется инновационный центр для подготовки кадров

«Для территории такой центр — это прежде всего новое качество медицинской помощи. Действующие медики смогут повышать квалификацию и учиться новому, не покидая Таймыр. А молодые люди, оценив оснащение техникума, скорее примут решение остаться, чтобы получить профессию и строить карьеру на Севере», — отмечает руководитель проекта по развитию среднего профессионального образования АРН Елена Солоненко.