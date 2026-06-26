Медицинское образование будущего: на базе Норильского медтехникума откроется инновационный центр для подготовки кадров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На базе Норильского медицинского техникума появится Арктический центр дополнительного образования и повышения квалификации для среднего медицинского персонала.
Создание центра стало возможным за счет партнерского участия Агентства развития Норильска (38,5 млн руб.), грантовой поддержки Фонда целевого капитала «Наш Норильск» (74,1 млн рублей) и финансирования со стороны Министерства здравоохранения Красноярского края (74,4 млн руб.).
Здесь смогут учиться студенты, а действующие медики повышать квалификацию и проходить аккредитацию.
В центре будут расположены:
— пять площадок для отработки практических навыков: реанимация, педиатрия, акушерство, гинекология, общий уход;
— кабинет-симулятор скорой помощи;
— зона компьютерного тестирования для аккредитации;
— лекторий и коворкинг — пространство для конференций и мастер-классов.
Команда Агентства развития Норильска (АРН) сопровождала команду техникума от разработки идеи до получения финансирования — и продолжает поддерживать сейчас.
В 2025 году команда АРН провела ряд стратегических сессий с коллективами норильских колледжей, привлекла ведущих федеральных экспертов для обучения, организовала обмен опытом с колледжами Калининграда.
«Все началось с разработки комплексной стратегии развития среднего профессионального образования для Норильска и Таймыра, и индивидуальных программ для каждого учреждения. Программы создавались большими командами с участием представителей колледжей, Агентства и приглашенных федеральных экспертов. Якорным проектом медтехникума стал как раз центр», — рассказывает директор Норильского медтехникума Татьяна Терентьева.
Сейчас идет подготовка к ремонту внутренних помещений здания и его оснащению. Открытие запланировано на 2027 год.
«Для территории такой центр — это прежде всего новое качество медицинской помощи. Действующие медики смогут повышать квалификацию и учиться новому, не покидая Таймыр. А молодые люди, оценив оснащение техникума, скорее примут решение остаться, чтобы получить профессию и строить карьеру на Севере», — отмечает руководитель проекта по развитию среднего профессионального образования АРН Елена Солоненко.
В реализации проекта приняли участие: партнерская сеть городских медучреждений Норильска, Корпоративный центр здоровья «Норникель», депутаты из Норильска и Красноярского края, администрация Норильска, ведущие вузы страны.