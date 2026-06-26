В S7 рассказали, куда россияне чаще всего летят в день рождения

Как отмечается в исследовании, наиболее активными путешественниками в день рождения стали миллениалы. Из зарубежных направлений они чаще выбирали Стамбул и Дубай, а по России — Калининград и Санкт-Петербург. Отмечается, что предпочтения зависят и от региона проживания пассажиров: москвичи чаще летали к Балтийскому морю, жители Новосибирска — в Санкт-Петербург, а жители Иркутска — на Пхукет и в Шанхай.