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В S7 рассказали, куда россияне чаще всего летят в день рождения

По данным исследования, граждане РФ чаще всего выбирают поездки в Дубай, Стамбул и Шанхай.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россияне в день рождения чаще всего выбирают поездки в Дубай, Стамбул и Шанхай за рубежом, а также в Калининград и Санкт-Петербург по России, сообщили ТАСС в авиакомпании S7 Airlines.

«Авиакомпания S7 Airlines проанализировала перелеты своих пассажиров, совершенные в день рождения за последний год, и выяснила, для многих путешественников личный праздник перестал быть поводом просто собраться за праздничным столом. Теперь именинники вместо торта покупают билет на самолет, а вместо воздушных шаров — багаж. Самыми популярными направлениями у россиян для праздничных поездок стали Дубай, Стамбул, Шанхай, Калининград и Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

Как отмечается в исследовании, наиболее активными путешественниками в день рождения стали миллениалы. Из зарубежных направлений они чаще выбирали Стамбул и Дубай, а по России — Калининград и Санкт-Петербург. Отмечается, что предпочтения зависят и от региона проживания пассажиров: москвичи чаще летали к Балтийскому морю, жители Новосибирска — в Санкт-Петербург, а жители Иркутска — на Пхукет и в Шанхай.

В сообщении перевозчика говорится, что среди зумеров также популярны Стамбул, Дубай и Калининград. При этом молодежь из Москвы чаще выбирала Стамбул и Дубай, а из Новосибирска — Горно-Алтайск.

Пассажиры старшего возраста, по данным компании, также демонстрировали высокую мобильность. Они выбирали как российские, так и зарубежные направления, включая Санкт-Петербург, Калининград, Дубай, Шанхай и Пхукет.

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