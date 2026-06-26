В Казахстане выявили 37 проблемных объектов долевого строительства

«На сегодняшний день в стране 37 проблемных объектов долевого строительства, которые были построены незаконно. Они принадлежат 27 застройщикам. Больше всего их в Актюбинской области — 11 объектов. Еще пять находятся в Мангистауской области, четыре — в Западно-Казахстанской. В Алматы, Акмолинской, Атырауской и Алматинской областях зарегистрировано по три проблемных объекта», — говорится в сообщении.