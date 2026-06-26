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В Казахстане выявили 37 проблемных объектов долевого строительства

Астана. 26 июня. КазТАГ — В Казахстане насчитывается 37 проблемных объектов долевого строительства, возведенных с нарушением закона, которые принадлежат 27 застройщикам, сообщает 24KZ.

Источник: Reuters

«На сегодняшний день в стране 37 проблемных объектов долевого строительства, которые были построены незаконно. Они принадлежат 27 застройщикам. Больше всего их в Актюбинской области — 11 объектов. Еще пять находятся в Мангистауской области, четыре — в Западно-Казахстанской. В Алматы, Акмолинской, Атырауской и Алматинской областях зарегистрировано по три проблемных объекта», — говорится в сообщении.

С 1 июля в Казахстане заработает реестр недобросовестных застройщиков. Он будет размещён на сайте Казахстанской жилищной компании и станет общедоступным. Перед покупкой жилья казахстанцы смогут проверить, включена ли строительная компания в список нарушителей.