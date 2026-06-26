Проверка мобильных переводов: налоговики разослали «письма счастья», что делать при их получении

при применении общеустановленного режима доход отражается в Декларации по индивидуальному подоходному налогу по предпринимательской деятельности (форма 220.00) за 2026 год. Срок представления с 1 января по 31 марта 2027 года, срок уплаты налога до 10 апреля 2027 года; при применении специального налогового режима на основе упрощенной декларации доход отражается в Декларации по форме 910.00 за первое полугодие 2026 года. Представить ее необходимо с 1 июля по 15 августа 2026 года, уплатить налог до 25 августа 2026 года.