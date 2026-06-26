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В районах и городах Башкирии пройдут сельхозярмарки

Принять участие в них могут все желающие.

Источник: Башинформ

В 37 городах и районах республики с 26 по 28 июня пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Как сообщили в пресс-службе Минторга РБ, на них можно будет приобрести натуральную, свежую продукцию местного производства.

Всего для жителей Башкортостана будет организовано 47 торговых площадок во многих муниципальных образованиях. Адреса и контактные данные можно посмотреть здесь.

Желающим принять участие в ярмарке в качестве продавца необходимо перейти по ссылке, найти в таблице интересующий район и связаться с контактным лицом по указанному номеру для уточнения деталей.