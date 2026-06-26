Сеть общепита по приготовлению суши в Омске продают по минимальной цене

Владелец предлагает три действующие точки, расположенные на проспекте Мира, проспекте Маркса и улице Гуртьева по цене, практически равной ежемесячной прибыли. По заявлению продавца, месячная выручка составляет три с половиной миллиона рублей, а чистая прибыль достигает пятисот пятидесяти тысяч рублей. Покупателю обещают окупаемость за одиннадцать месяцев и передачу бизнеса в том числе с оборудованием, персоналом и цифровыми активами. В качестве причины продажи указана нехватка времени, при этом собственник готов к торгу и реализации магазинов по отдельности.