Пермский край отправил первую за год партию лесоматериалов в Египет

Предприятия лесной сферы Прикамья возобновили отгрузку продукции в Египет. В с трану фараонов и пирамид отправили первую за год партию лесоматериалов.
Управление Россельхознадзора по Пермскому краю сообщило о прохождении 19 июня фитосанитарного контроля 400 куб. метров березового шпона в Египет. Лабораторная экспертиза показала соответствие продукции фитосанитарным требованиям страны-импортера.
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