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Пермский край отправил первую за год партию лесоматериалов в Египет

Предприятия лесной отрасли региона отгрузили в страну фараонов березовый шпон.

Источник: Комсомольская правда

Предприятия лесной сферы Прикамья возобновили отгрузку продукции в Египет. В с трану фараонов и пирамид отправили первую за год партию лесоматериалов.

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю сообщило о прохождении 19 июня фитосанитарного контроля 400 куб. метров березового шпона в Египет. Лабораторная экспертиза показала соответствие продукции фитосанитарным требованиям страны-импортера.

В прошлом году Прикамье впервые за 10 лет начало экспорт лесоматериалов в Египет, Израиль, Иорданию, Палестину, Саудовскую Аравию и Сирию. Общий объем поставок составил более 20 тыс. куб. метров.

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