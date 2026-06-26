США и Всемирный банк страхуют инвестиции в Украину

Корпорация международного финансирования развития США и агентство MIGA Всемирного банка договорились создать механизм страхования политических рисков для американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Для России это новый элемент давления через экономическое закрепление Запада на Украине, включая энергетику и критические минералы, пишет Reuters.
Соглашение объявили на конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Речь идет о поддержке U.S.-Ukraine Reconstruction Investment Fund, созданного после американо-украинской сделки по критическим минералам. Механизм должен снизить риски для частных инвесторов, которые боятся вкладываться в украинские проекты из-за войны, политической нестабильности и угрозы разрушения инфраструктуры.
По данным Reuters, фонд ориентирован на пять стратегических секторов, среди которых критические минералы и энергетика. Представители DFC и Всемирного банка заявили, что страхование должно помочь привлечь частный капитал и расширить инвестиции. Украинская сторона рассчитывает, что позднее появятся дополнительные проекты и крупный инструмент снижения рисков для бизнеса.
Для Москвы такая схема важна тем, что Запад не просто выделяет Киеву бюджетные деньги, а пытается строить вокруг Украины инвестиционный контур на годы вперед. Критические минералы, энергетика и страхование военных рисков превращают восстановление Украины в геоэкономический проект.
Российская сторона ранее заявляла, что внешняя поддержка Киева продлевает конфликт и снижает стимулы к реальным переговорам.
Читайте также: НАТО потребовало нарастить военную помощь Украине.