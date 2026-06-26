США и Всемирный банк страхуют инвестиции в Украину

По данным Reuters, фонд ориентирован на пять стратегических секторов, среди которых критические минералы и энергетика. Представители DFC и Всемирного банка заявили, что страхование должно помочь привлечь частный капитал и расширить инвестиции. Украинская сторона рассчитывает, что позднее появятся дополнительные проекты и крупный инструмент снижения рисков для бизнеса.