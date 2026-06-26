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Казахстан сократил добычу газа на Карачаганаке из-за атаки ВСУ на Оренбургский ГПЗ

АСТАНА, 26 июн — Sputnik. Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что из-за атаки ВСУ на Оренбургский ГПЗ добыча газа на Карачаганаке сокращена.

Источник: Sputnik.kz

«На сегодняшний момент мы вынуждены были сократить добычу на Карачаганакском месторождении с 34 до 25 тысяч на сегодняшний момент. То есть сокращение составляет 9 тысяч тонн, и, естественно, прием газа у нас сейчас сокращен. Но газоснабжение всего Казахстана не нарушено, на сегодняшний момент все договоренности по поставке газа мы выполняем в полном объеме», — заявил министр энергетики.

На Карачаганаке добывается «грязный газ», содержащий ядовитую серу. Затем он отправляется в Оренбург для очистки на ГПЗ. Россия отправляет его обратно, и Казахстан уже поставляет очищенный товарный газ потребителям.