Казахстан сократил добычу газа на Карачаганаке из-за атаки ВСУ на Оренбургский ГПЗ

«На сегодняшний момент мы вынуждены были сократить добычу на Карачаганакском месторождении с 34 до 25 тысяч на сегодняшний момент. То есть сокращение составляет 9 тысяч тонн, и, естественно, прием газа у нас сейчас сокращен. Но газоснабжение всего Казахстана не нарушено, на сегодняшний момент все договоренности по поставке газа мы выполняем в полном объеме», — заявил министр энергетики.