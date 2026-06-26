Расписание двух электропоездов КрасЖД изменится на два дня в связи с проведением ремонтных работ на станции Зеледеево

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В связи с проведением ремонтных работ на станции Зеледеево 27 июня и 4 июля (по субботам) два пригородных поезда западного направления будут выходить на маршрут раньше:
— на 43 минуты — Боготол — Чернореченская. Отправление из Боготола в 11:36 (вместо 12:19), прибытие на станцию Чернореченская в 14:09;
— на 42 минуты — Чернореченская — Зыково. Отправление со станции Чернореченская в 14:43, прибытие на станцию Красноярск в 18:10, прибытие в Зыково в 19:49.
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров уточнять расписание перед каждой поездкой.