В Татарстане за неделю морковь подорожала на 9,35%

Кроме того, зафиксирован рост цен на свеклу на 5,63%. Теперь в полках магазина этот продукт можно приобрести 46,23 рубля за килограмм. Такое сезонное повышение стоимости овощей в июне связано с истощением запасов прошлогоднего урожая и ожиданием поступления нового.