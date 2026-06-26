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Севастополь стал лидером по снижению спроса на летний отдых в России

Севастополь стал лидером по снижению спроса на гостиницы в летний сезон: число бронирований на июль и август сократилось на 43,1% по сравнению с прошлым годом. Путешественники также стали реже выбирать Крым, Чечню и Дагестан, переориентируясь на другие направления внутри России.

Севастополь стал лидером по снижению спроса на гостиницы в летний сезон: число бронирований на июль и август сократилось на 43,1% по сравнению с прошлым годом. Путешественники также стали реже выбирать Крым, Чечню и Дагестан, переориентируясь на другие направления внутри России.

По данным Travelline, с которыми ознакомился «Ъ», объем бронирований в Крыму снизился почти на 31%, а число отмен выросло почти на 88%. Участники рынка связывают падение интереса с транспортными сложностями, перебоями в работе инфраструктуры и общей осторожностью туристов при планировании поездок на юг.

Снижение спроса затронуло и регионы Северного Кавказа: в Чечне количество гостиничных заявок уменьшилось примерно на 36%, в Дагестане — на 29%. Дополнительным фактором стали последствия весенних наводнений, после которых в ряде районов действовали режимы чрезвычайной ситуации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разворот на Восток».

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