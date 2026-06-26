Севастополь стал лидером по снижению спроса на летний отдых в России

По данным Travelline, с которыми ознакомился «Ъ», объем бронирований в Крыму снизился почти на 31%, а число отмен выросло почти на 88%. Участники рынка связывают падение интереса с транспортными сложностями, перебоями в работе инфраструктуры и общей осторожностью туристов при планировании поездок на юг.
Снижение спроса затронуло и регионы Северного Кавказа: в Чечне количество гостиничных заявок уменьшилось примерно на 36%, в Дагестане — на 29%. Дополнительным фактором стали последствия весенних наводнений, после которых в ряде районов действовали режимы чрезвычайной ситуации.
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