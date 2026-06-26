Севастополь стал лидером по снижению спроса на летний отдых в России

Севастополь стал лидером по снижению спроса на гостиницы в летний сезон: число бронирований на июль и август сократилось на 43,1% по сравнению с прошлым годом. Путешественники также стали реже выбирать Крым, Чечню и Дагестан, переориентируясь на другие направления внутри России.