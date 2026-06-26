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ФНС помогла Абхазии с внедрением системы онлайн-касс

Федеральная налоговая служба (ФНС) России оказала техническую помощь Абхазии во внедрении системы онлайн-касс и контроля за налогом на добавленную стоимость, сообщила РБК пресс-служба ведомства.

Источник: РБК

Федеральная налоговая служба (ФНС) России оказала техническую помощь Абхазии во внедрении системы онлайн-касс и контроля за налогом на добавленную стоимость, сообщила РБК пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению ФНС, с 1 июня в трех районах Абхазии стартовал пилот по онлайн-кассам — в нем участвуют представители туризма, общепита, розницы и АЗС. Параллельно внедряется система контроля НДС. Руководитель ФНС Даниил Егоров обсудил реализацию проектов с президентом Абхазии Бадрой Гунбой, премьер-министром Владимиром Делба и министром по налогам и сборам Эдгаром Бения.

«Это лучшая практика сегодня, которая, безусловно, должна быть полностью изучена и внедрена на территории республики», — указал Делба.

Власти Абхазии рассчитывают, что новые системы увеличат доходы бюджета, выведут из тени часть экономики и снизят нагрузку на бизнес. Егоров и Бения уже посетили участников пилота и обсудили с ними первые результаты.

«Те технологии, которые на этом (на базе внедряемой системы онлайн-касс и контроля НДС. — РБК) можно построить, позволят упростить налоговое администрирование, сделать более справедливым наполнение бюджета, а понимание экономики — более прозрачным, более понятным. На этом можно сделать огромное количество сервисов. Это начало. Начало точно непростого пути, но это точно того стоит», — добавил Егоров.

По данным «Апсныпресс», российская финансовая помощь Абхазии в 2025 году достигла 8,38 млрд руб. Это на 1,3 млрд руб. превышает показатель 2024 года, сообщил министр финансов республики Саид Губаз.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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