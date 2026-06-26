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В Татарстане более 20 компаний занимаются производством беспилотников

Дроны применяют в сельском и лесном хозяйстве.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане активно развивается производство беспилотников. В настоящее время в республике функционируют более 20 компаний, специализирующихся на разработке и выпуске дронов. Этот рост стал возможен благодаря национальному проекту, направленному на поддержку инновационных технологий. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин.

По словам Колчина, беспилотные аппараты находят широкое применение в различных сферах. Они используются в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, для мониторинга инфраструктуры, экологического контроля.