В Татарстане более 20 компаний занимаются производством беспилотников

В Татарстане активно развивается производство беспилотников. В настоящее время в республике функционируют более 20 компаний, специализирующихся на разработке и выпуске дронов. Этот рост стал возможен благодаря национальному проекту, направленному на поддержку инновационных технологий. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин.