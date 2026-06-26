Такиев об исполнении бюджета за 2025 год: Сделаны выводы

«Они направлены на повышение заработной платы, увеличение числа рабочих мест с достойной оплатой труда, развитие профессиональных навыков и квалификации, а также снижение финансового бремени для граждан. Государственный долг находится в установленном коридоре. По итогам года он составил 22,8% к ВВП или 36,4 трлн тенге. Активы Нацфонда на конец 2025 года составили 73,8 млрд долларов США, в том числе активы валютного портфеля 63,9 млрд долларов США. В 2026 году из Нацфонда детям начислено по 130,71$. Всего за 3 года начислено 370,56 долларов США», — озвучил Такиев.