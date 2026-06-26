Цены на золото упали до минимума за 10 месяцев в Казахстане

Высокая инфляция в США — в США ускоряется инфляция, и инвесторы считают, что Федеральная резервная система (ФРС, аналог Нацбанка РК) может поднять ключевую ставку. Если это произойдет, вырастет спрос на американские гособлигации, а на золото упадет. Логика простая: золото просто лежит в сейфе и не приносит процентов, а гособлигации будут давать гарантированный доход.