Цены на золото упали до минимума за 10 месяцев в Казахстане

Цены на золото продолжают падать в Казахстане. Согласно данным Национального банка РК, сейчас официальный курс на этот драгоценный металл составляет 62 338,06 тенге за 1 грамм. Текущий показатель является минимальным почти за 10 месяцев. Последний раз более низкие цены на золото фиксировались только 9 сентября 2025 года — тогда 1 грамм стоил 62 118,04 тенге.
Между тем напомним, что в начале 2026 года золото било рекорд за рекордом и почти достигло максимальных 90 тыс. тенге за грамм. Почему золото падает в цене?
Золото дешевеет не только в Казахстане, но и в мире. Например, по состоянию на 26 июня 1 тройская унция (31 грамм) на бирже, согласно данным Investing.com, стоит в районе 4 031 доллара. Для понимания: максимум для 2026 года составляет 5 626,8 доллара за унцию.
Эксперты считают, что у падения цен на золото есть несколько конкретных причин: сильный доллар — золото в мире покупают за доллары США. Сейчас американская валюта дорожает, поэтому инвесторам выгоднее вкладывать деньги в доллары, а не в драгоценный металл.
Высокая инфляция в США — в США ускоряется инфляция, и инвесторы считают, что Федеральная резервная система (ФРС, аналог Нацбанка РК) может поднять ключевую ставку. Если это произойдет, вырастет спрос на американские гособлигации, а на золото упадет. Логика простая: золото просто лежит в сейфе и не приносит процентов, а гособлигации будут давать гарантированный доход.
«Оттепель» в геополитике — золото всегда скупают в панике во время войн и кризисов. Когда разгорелся конфликт между США и Ираном, золото резко взлетело в цене. Но сейчас стороны ведут переговоры о мире, ситуация стабилизируется, страх уходит, и инвесторы начинают распродавать запасы золота.
Таким образом, рекордный взлет цен на золото, который казахстанцы наблюдали в начале 2026 года, сменился закономерным спадом. Доллар укрепляется, в США ожидается повышение ключевой ставки, а на Ближнем Востоке утихает военный конфликт — всё это способствует дальнейшему охлаждению рынка золота в мире и падению цен на драгоценный металл.