115 тысяч рублей предлагают медсестрам в клиниках Волгограда

В Волгограде назвали зарплату медицинских сестер и ассистентов стоматолога в коммерческих клиниках. По данным исследования сервиса поиска работы SuperJob, в июне 2026 года доход специалистов в этой сфере составляет от 40 000 до 115 000 рублей в месяц.