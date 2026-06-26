115 тысяч рублей предлагают медсестрам в клиниках Волгограда

В Волгограде назвали зарплату медицинских сестер и ассистентов стоматолога в коммерческих клиниках. По данным исследования сервиса поиска работы SuperJob, в июне 2026 года доход специалистов в этой сфере составляет от 40 000 до 115 000 рублей в месяц.
Средняя зарплата медицинской сестры или ассистента стоматолога в Волгограде достигла 70 000 рублей. Начинающим специалистам предлагают от 40 000 до 50 000 рублей. При опыте работы в коммерческой клинике и наличии дополнительных навыков доход может вырасти до 75 000 рублей.
Самые высокие предложения в Волгограде получают специалисты с опытом от 3 лет и навыками работы с радиовизиографом. Для таких кандидатов зарплата составляет от 75 000 до 115 000 рублей в месяц.
Работодатели ищут сотрудников со средним медицинским образованием, дипломом по специальности «Сестринское дело» и действующим сертификатом по направлению «Сестринское дело в стоматологии».
Средний возраст соискателя на эту должность — 28 лет. Большинство кандидатов — женщины, их доля составляет 80%. 32% специалистов имеют высшее образование, а 79% соискателей на момент размещения резюме не имели работы.
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