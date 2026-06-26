В Томской области возник локальный дефицит топлива

Ранее об аналогичных ограничениях сообщила администрация города Стрежевого в Томской области. Продажу топлива с начала июня ограничили в более чем 20 российских регионах. Первыми о таких мерах объявили власти Крыма — там дефицит вызван логистическими сложностями из-за ударов ВСУ по трассе «Новороссия». По словам властей Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовской области, дефицита бензина в регионах нет, несмотря на жалобы жителей.