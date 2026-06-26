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В Томской области возник локальный дефицит топлива

Дефицит основных видов топлива зафиксирован на автозаправочных станциях (АЗС) в Колпашевском, Асиновском, Зырянском и Тегульдетском районах Томской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на мониторинг рынка.

Дефицит основных видов топлива зафиксирован на автозаправочных станциях (АЗС) в Колпашевском, Асиновском, Зырянском и Тегульдетском районах Томской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на мониторинг рынка.

Недостаток топлива вызван повышенным спросом, уточняется в сообщении. Власти заявили, что рост розничных продаж бензина подскочил на 15% за неделю. Запасы топлива в муниципалитетах планируют восстановить уже сегодня.

«Некоторые компании временно ограничили объем одной заправки и использование внешней тары для того, чтобы не допустить ажиотажный спрос», — уточняется в пресс-релизе. Правительство отметило, что о возможных временных мерах можно узнать непосредственно на конкретных АЗС.

Ранее об аналогичных ограничениях сообщила администрация города Стрежевого в Томской области. Продажу топлива с начала июня ограничили в более чем 20 российских регионах. Первыми о таких мерах объявили власти Крыма — там дефицит вызван логистическими сложностями из-за ударов ВСУ по трассе «Новороссия». По словам властей Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовской области, дефицита бензина в регионах нет, несмотря на жалобы жителей.

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