В Татарстане число продавцов на маркетплейсах превысило 73 тысячи

Свыше 28 тысяч продавцов зарегистрированы в Казани, почти девять тысяч — в Набережных Челнах. В Минэкономики республики подчеркивают, что платформенная экономика становится главным драйвером цифровой трансформации и структурной перестройки торговли.
Спрос на товары татарстанских селлеров распределяется достаточно типично для всей страны: жители республики чаще всего заказывают продукты питания, следом идут товары для дома, цифровая техника, одежда и обувь, а замыкает топ-5 сегмент автозапчастей.
За последние пять лет число онлайн-продавцов из Татарстана выросло в 55 раз. Если в конце 2020 года их насчитывались единицы, то по итогам 2025 года в республике работало уже около 72 тысяч интернет-предпринимателей.
Для поддержки этого быстрорастущего сектора власти Татарстана совместно с подведомственными учреждениями предлагают бизнесу целый комплекс мер в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В распоряжении предпринимателей — льготные займы, лизинг и гарантийная поддержка, причем часть инструментов основана на принципах исламского финансирования. Кроме того, доступны нефинансовые меры: от обучающих программ до сопровождения экспортной деятельности, что позволяет малым и средним предприятиям уверенно выходить на федеральный уровень.