Правительство РФ списало Челябинской области более 1,7 млрд рублей долга

В 2025 году возможностью списания задолженности по бюджетным кредитам воспользовались 58 регионов, у которых нагрузка сократилась примерно на 230 миллиардов рублей. С начала 2026 года уже 57 регионам списали задолженность на сумму свыше 212 миллиардов без учета средств, предусмотренных в новом распоряжении.