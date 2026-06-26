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Правительство РФ списало Челябинской области более 1,7 млрд рублей долга

Средства направят на модернизацию ЖКХ, транспорт и переселение из аварийного жилья.

Источник: 1obl.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании части задолженности по бюджетным кредитам еще восьми регионам на общую сумму свыше 48 миллиардов рублей. В их числе — Челябинская область. Южному Уралу списали более 1,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Объем списания соответствует размеру вложений регионов в проекты модернизации ЖКХ, включая замену лифтового оборудования в многоквартирных домах, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также реализацию инфраструктурных проектов по развитию опорных населенных пунктов и поддержку организаций, управляющих территориями с преференциальными налоговыми режимами.

Принятое решение будет способствовать достижению поставленных главой государства целей, устойчивому и динамичному развитию экономики и, главное, благополучию граждан.

подчеркнул Михаил Мишустин

В 2025 году возможностью списания задолженности по бюджетным кредитам воспользовались 58 регионов, у которых нагрузка сократилась примерно на 230 миллиардов рублей. С начала 2026 года уже 57 регионам списали задолженность на сумму свыше 212 миллиардов без учета средств, предусмотренных в новом распоряжении.

Мера поддержки регионов последовательно продвигалась на заседаниях комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». Ее возглавляет губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Дальнейшее совершенствование механизма списания поддержал президент Владимир Путин.

«Благодарю президента России и правительство РФ за активную поддержку устойчивости региональных бюджетов. Механизм списания задолженности по бюджетным кредитам своевременно стал реальным рабочим инструментом, который позволяет направлять дополнительные ресурсы на развитие инфраструктуры, модернизацию ЖКХ, транспорта и повышение качества жизни людей. Это прямые инвестиции в развитие и рост экономического потенциала субъектов», — отметил Алексей Текслер.

Вместе с Южным Уралом задолженность списана Удмуртской Республике, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской и Рязанской областям.