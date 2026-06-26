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Татарстан дал старт восстановлениям инфраструктуры в Рубежном и Лисичанске

Делегация во главе с Премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным посетила подшефные города Луганской Народной Республики — Рубежное и Лисичанск.

Источник: Reuters

По поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова делегация республики прибыла в подшефные города Луганской Народной Республики. В состав группы вошли ключевые фигуры регионального руководства: Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров и его заместитель Руслан Мухарлямов. На месте делегацию встретил и сопровождал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Ринат Садыков, который непосредственно курирует восстановление Лисичанска и Рубежного.

Первым пунктом программы стал город Рубежное. Здесь представители Татарстана посетили станцию скорой медицинской помощи — объект, который давно нуждался в обновлении. Строители из республики уже приступили к первому этапу работ, а именно к демонтажу старых конструкций. После его завершения специалисты выполнят ремонт кровли, заменят оконные блоки и остекление, проведут реконструкцию отмостки, обновят инженерные и электрические сети, сделают внутреннюю отделку помещений и благоустроят прилегающую территорию. Алексей Песошин лично обсудил с руководством медучреждения и подрядной организацией график выполнения работ, а также определил первоочередные задачи. Восстановление станции скорой помощи — важный социальный проект, который позволит улучшить качество медицинского обслуживания жителей Рубежного.

Рабочая поездка продолжилась в Лисичанске. Основное внимание делегация уделила объектам коммунальной инфраструктуры, от которых зависит бесперебойное водоснабжение и теплоснабжение города. Совместно с представителями Фонда развития территорий и местной администрации Алексей Песошин осмотрел сети водоснабжения и один из ключевых объектов теплоснабжения. Уже в ближайшее время здесь начнется капитальный ремонт силами специалистов из Татарстана. Эти работы критически важны для подготовки города к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Завершением рабочей поездки стала встреча с военнослужащими, уроженцами Татарстана, которые проходят службу в зоне специальной военной операции. Алексей Песошин вручил бойцам государственные награды за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач.