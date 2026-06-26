Татарстан дал старт восстановлениям инфраструктуры в Рубежном и Лисичанске

Первым пунктом программы стал город Рубежное. Здесь представители Татарстана посетили станцию скорой медицинской помощи — объект, который давно нуждался в обновлении. Строители из республики уже приступили к первому этапу работ, а именно к демонтажу старых конструкций. После его завершения специалисты выполнят ремонт кровли, заменят оконные блоки и остекление, проведут реконструкцию отмостки, обновят инженерные и электрические сети, сделают внутреннюю отделку помещений и благоустроят прилегающую территорию. Алексей Песошин лично обсудил с руководством медучреждения и подрядной организацией график выполнения работ, а также определил первоочередные задачи. Восстановление станции скорой помощи — важный социальный проект, который позволит улучшить качество медицинского обслуживания жителей Рубежного.