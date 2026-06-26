У кого из казахстанцев выросли доходы, рассказал Бектенов

Понятно, что высокая инфляция привела к тому, что при росте номинальных доходов населения реальные доходы в прошлом году снизились в целом по экономике. Однако, если смотреть более детально, то есть целый ряд отраслей, где доходы населения выросли. К примеру, сельское хозяйство, торговля, связь, водоснабжение и энергетика", — заявил Олжас Бектенов.