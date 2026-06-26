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У кого из казахстанцев выросли доходы, рассказал Бектенов

На заседании парламента депутат сената спросил у премьер-министра, почему реальные доходы населения снизились, хотя рост экономики Казахстана составил 6,5%, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Если экономика выросла, почему реальные доходы населения, по данным Бюро Нацстатистики, снизились на 2%, а инфляция превысила 12%? Какие меры предпринимает правительство?» — спросил депутат Сергей Карплюк.

Премьер-министр Олжас Бектенов ответил, что правительство не рассматривает рост экономики как самоцель — это лишь средство повышения доходов казахстанцев.

"В прошлом году мы, наряду с динамичным экономическим ростом, столкнулись с повышенным инфляционным давлением. На пике инфляция достигала 12,9%. Сейчас, в результате принимаемых мер правительством, Нацбанком и другими структурами, по итогам пяти месяцев показатель инфляции снизился до 10,4%. В ближайшее время мы планируем снизить инфляцию ниже 10%.

Понятно, что высокая инфляция привела к тому, что при росте номинальных доходов населения реальные доходы в прошлом году снизились в целом по экономике. Однако, если смотреть более детально, то есть целый ряд отраслей, где доходы населения выросли. К примеру, сельское хозяйство, торговля, связь, водоснабжение и энергетика", — заявил Олжас Бектенов.

Он добавил, что в этом году будут «приняты все меры, чтобы показатели реальных доходов населения росли».