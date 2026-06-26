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Лукашенко поздравил авиазавод в Барановичах, где ставят на крыло «Освей»

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление коллективу, ветеранам и руководителям ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» в Барановичах в честь 85-летия со дня основания предприятия.

Источник: Sputnik.by

Глава государства отметил, что завод, созданный еще в первые дни Великой Отечественной войны, и сегодня является одним из важнейших элементов оборонно-промышленного комплекса страны.

По его словам, высокий профессионализм, современные технологии и неизменное качество стали визитной карточкой предприятия.

Лукашенко подчеркнул, что заводчане успешно выполняют сложнейшие задачи по восстановлению боеспособности авиатехники, расширяют ассортимент выпускаемой продукции.

«Вы успешно конкурируете на международном рынке. Шагаете в ногу со временем, во многом опережая его», — цитирует пресс-служба главы государства его слова, адресованные коллективу предприятия.

Особые слова благодарности Александр Лукашенко адресовал ветеранам, которые создали традиции и передали молодому поколению не только профессиональные навыки, но и любовь к авиации и стране.

Белорусский лидер пожелал всем работникам здоровья, мира, благополучия и новых достижений на благо Беларуси, чтобы каждый проект становился успешным, а поводов для гордости появлялось как можно больше.

Когда взлетит «Освей».

На 558-м авиационном ремонтном заводе активно ведется работа в рамках совместного российско-белорусского проекта по созданию легкого многоцелевого самолета «Освей». Эта машина призвана заменить устаревший парк Ан-2 в гражданской и военно-транспортной авиации. Белорусское предприятие участвует в кооперации по изготовлению агрегатов и систем, а также в финальной сборке опытных образцов.

Ключевыми участниками проекта являются Уральский завод гражданской авиации (головной разработчик) и 558-й авиационный ремонтный завод в Барановичах (площадка будущего серийного производства).

Опытные образцы самолета «Освей» будут собраны в 2026 году, их испытания начнутся в 2027-м, а в 2028-м в случае успешной сертификации можно будет приступить к серийному производству, ранее рассказал Sputnik заместитель директора — главный инженер ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» Андрей Тучин.

Ожидается, что серийное производство «Освея» позволит не только обновить парк авиатехники Союзного государства, но и значительно укрепить экспортный потенциал белорусского авиапрома.

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