Лукашенко поздравил авиазавод в Барановичах, где ставят на крыло «Освей»

На 558-м авиационном ремонтном заводе активно ведется работа в рамках совместного российско-белорусского проекта по созданию легкого многоцелевого самолета «Освей». Эта машина призвана заменить устаревший парк Ан-2 в гражданской и военно-транспортной авиации. Белорусское предприятие участвует в кооперации по изготовлению агрегатов и систем, а также в финальной сборке опытных образцов.