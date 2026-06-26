Ростех начал серийную сборку двигателей ПД-8 для самолета «Суперджет»

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех начала сборку первых серийных двигателей ПД-8 для региональных самолетов «Суперджет». Чтобы модернизировать и ускорить процесс производства, введено в эксплуатацию порядка 100 единиц промышленного оборудования. Первые серийные силовые установки будут переданы заказчику в ближайшие месяцы, сообщает пресс-служба Ростеха.
В июне 2026 года на новейшую силовую установку был выдан сертификат типа, который подтвердил ее соответствие требованиям и нормам летной годности.
«Наши двигателестроители сделали то, что еще недавно казалось невозможным: всего за шесть лет, то есть вдвое быстрее общемировой практики, создали новый отечественный авиационный двигатель ПД-8 для импортозамещенного самолета “Суперджет”. При разработке новой силовой установки были внедрены 17 принципиально новых технологий. Сейчас стоит задача выйти на ритмичное серийное производство двигателей», — отметили в Ростехе.
В ходе подготовки к серийному производству на «ОДК-Сатурн» было закуплено и введено в эксплуатацию порядка 100 единиц современных станков и установок, приобретен необходимый режущий и контрольный инструмент.
«Предприятие “ОДК-Сатурн” запускает серийное производство двигателей ПД-8. На текущий момент изготовлены первые моторокомплекты для сборки серийных силовых установок. Их поставка на авиазавод ОАК и установка на крыло “Суперджета” запланированы в ближайшее время. Производственные мощности предприятия готовы к высокому темпу работ и будут выстроены с учетом потребностей нашего заказчика. Наша цель — непрерывно улучшать и оптимизировать процесс изготовления», — отметил генеральный директор «ОДК-Сатурн» Илья Конюхов.
Турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан с применением передовых технологий и новейших отечественных материалов. Отечественная силовая установка предназначена для ближнемагистральных самолетов «Суперджет-100» и самолетов-амфибий Бе-200 производства Объединенной авиастроительной корпорации Госкорпорации Ростех.
Ранее AmurMedia сообщало, что на совещании по авиации президент Владимир Путин заявил, что выпускаемый в Хабаровском крае «Сухой Суперджет» производится на очень высоком уровне, не уступает лучшим мировым аналогам, а по ряду характеристик даже превосходит их.