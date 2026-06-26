Финансист объяснил, как тарифы брокеров влияют на доходность инвестора

По словам эксперта, при выборе брокера инвестору важно учитывать не только удобство мобильного приложения и качество аналитики, но и стоимость реализации своей стратегии. Для долгосрочного инвестора это особенно заметно при регулярных покупках акций, облигаций, фондов и других активов. Для активного трейдера эффект еще сильнее: при большом числе сделок даже разница в доли процента по брокерской комиссии может превращаться в ощутимую сумму.