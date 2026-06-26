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Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 26 июня

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 26 июня 2026 года.

Источник: Zakon.kz

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 485,4 тенге, евро — 550,69 тенге, рубля — 6,41 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Астаны.

Средний курс покупки доллара в Астане — 481 тенге, продажи — 488 тенге.

Средний курс покупки евро в Астане — 549 тенге, продажи — 559 тенге.

Средний курс покупки рубля в Астане — 6 тенге, продажи — 6,35 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Алматы.

Средний курс покупки доллара в Алматы — 485,84 тенге, продажи — 487,82 тенге.

Средний курс покупки евро в Алматы — 552,07 тенге, продажи — 557,45 тенге.

Средний курс покупки рубля в Алматы — 6,05 тенге, продажи — 6,21 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Шымкента.

Средний курс покупки доллара в Шымкенте — 486,54 тенге, продажи — 488,59 тенге.

Средний курс покупки евро в Шымкенте — 550.33 тенге, продажи — 555.93 тенге.

Средний курс покупки рубля в Шымкенте — 6,05 тенге, продажи — 6,17 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.