«Озон Фармацевтика» выплатит дивиденды за первый квартал 2026 года

Список тех, кто вправе получить выплаты, сформируют до 8 июля. Дивдоходность составляет 0,67%. Согласно дивидендной политике, «Озон Фармацевтика» направляет на выплаты не менее 50% от чистой прибыли, но не более 100% FCF за отчетный период, если коэффициент чистый долг / EBITDA равен 0x. При его повышении рекомендуемый размер дивидендов сокращается от 35% до 15% от чистой прибыли. Если коэффициент чистый долг / EBITDA превышает 3x, дивиденды не выплачиваются.