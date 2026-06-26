В Омске подорожал бензин

В Омске снова выросли цены на бензин. Утром 26 июня 2026 года автовладельцы заметили, что стоимость топлива АИ-92 на заправочных станциях сети «Газпромнефть» увеличилась с 60,47−61,34 рубля до 60,52−61,49 рубля. Цена на АИ-95 также поднялась: с 65,35−66,1 рубля до 65,31−66,26 рубля. G95 прибавил от 4 до 16 копеек и теперь стоит от 66,71 до 67,66 рубля.