В Омске подорожал бензин

В Омске снова выросли цены на бензин. Утром 26 июня 2026 года автовладельцы заметили, что стоимость топлива АИ-92 на заправочных станциях сети «Газпромнефть» увеличилась с 60,47−61,34 рубля до 60,52−61,49 рубля. Цена на АИ-95 также поднялась: с 65,35−66,1 рубля до 65,31−66,26 рубля. G95 прибавил от 4 до 16 копеек и теперь стоит от 66,71 до 67,66 рубля.
Не остался в стороне и автомобильный газ — его цена выросла с 22,9−23,15 до 24,9−25,15 рубля.
Изменения коснулись также сети АЗС «Татнефть». АИ-92 подорожал на 9 копеек, теперь литр обойдётся в 60,88−60,9 рубля. АИ-95 стал стоить от 65,68 до 65,85 рубля вместо прежних 65,55−65,85 рубля. Дизельное топливо также прибавило 9 копеек: литр солярки теперь стоит 78,67−80,45 рубля.