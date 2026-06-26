6 способов сэкономить на полисе для автомобиля назвали волгоградцам

Нередко волгоградские автомобилисты не рискуют приобретать полис каско в связи с его дороговизной. Но его можно сделать дешевле. Как именно, рассказывает представитель страховой компании Артём Яковлев.
Один из самых популярных — включение франшизы. При этом страхователь берет часть убытка на себя.
«При франшизе 30 тысяч рублей владелец оплачивает мелкие повреждения сам, а при серьёзном ущербе страховая компания возмещает большую часть. Экономия составляет 20−40% — чем выше франшиза, тем больше скидка», — цитирует эксперта «Прайм».
Для тех, кто ищет защиту от критичных рисков, действуют программы от угона и полной гибели транспортного средства. При этом страховка стоит на 60−90% дешевле.
Для машин с небольшим годовым пробегом — до 5−15 тысяч км — есть специальные полисы, которые дают экономию в 15−20%.
При выборе ремонта на мультисервисных станциях техобслуживания, не уступающим официальным дилерам по качеству, страховка будет дешевле на 15−20%.
Если автовладелец соглашается на использование восстановленных крыльев, бамперов и капотов при ремонте, полис будет стоить на 40% дешевле.
Для точечной защиты можно оформить мини-каско — к примеру, только ДТП по вине третьих лиц — стоимость таких полисов начинается от 1,5 тысячи рублей, средний диапазон — 5−15 тысяч рублей в год.
Накануне стало известно, что лимит отпуска бензина до 20 литров сократили на АЗС «Лукойла» в Волгограде.