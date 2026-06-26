Стало известно, сколько миллионов выиграли в лотерею жители Башкирии

Суммарно посетители почтовых отделений Башкирии с начала 2026 года выиграли в тиражных лотерейных розыгрышах от бренда «Национальная лотерея» более 36,6 млн руб. Бестиражные или моментальные лотереи, которые можно проверить сразу после покупки, принесли им свыше 5 млн рублей.