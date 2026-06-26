Волгоградская область избавилась от долга в 2,1 миллиарда рублей

Волгоградской области «простили» часть долгов по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. Сумма списания составила 2,1 миллиарда рублей. В прошлом году эти деньги направили на важные для людей вещи: замену лифтов в многоэтажках, переселение из аварийного жилья и обновление автобусов с троллейбусами.