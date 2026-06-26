«Сургутнефтегаз» выплатит дивиденды за 2025 год

«Курс рос, был даже за 100 ₽ А потом резко стал так укрепляться, что у нас пошли убытки, потому что мы довольно много продаем нефть и нефтепродукты за рубеж», — рассказал господин Богданов. По его словам, у компании никогда такого не было, и в этом году сценарий повторяется, «правда, поменьше».