Автоэксперт рассказал, как безопасно снизить расход бензина

Ерицян также призвал скептически относиться к популярным топливным присадкам, обещающим чудо-эффект. Большинство из них, по словам специалиста, не имеют независимых тестов. Даже если октан-корректоры повышают октановое число, полученная смесь не заменит качественный заводской бензин. Эксперт предупредил, что использование сомнительной химии грозит поломкой топливной системы и двигателя, поэтому перед покупкой важно тщательно взвесить все риски.